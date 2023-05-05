Мы – Давид, который завалит Голиафа – Резников сказал, почему после нападения Киеву давали 3 дня

Предположение, что Украина после полномасштабного вторжения упадет через несколько дней, оказалось ошибочным. Ведь армия нашей страны стала современной.

Об этом в фильме "Год. За кадром" рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает 24 Канал.

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Почему Киеву давали 3 дня

По словам Резникова, ему кажется, что предположение, в частности, западных партнеров нашего государства о том, что Киев упадет через 72 часа, а Украина – через 3 недели, ошибочно базировалось на том, что они считали, что это маленькая советская армия будет воевать с большой советской армией.

В таком сценарии, конечно, большая советская армия задавит маленькую советскую армию. Те же стандарты, те же подходы, те же правила, но здесь – больший массив людей и оружия, а там – меньший,

– заметил глава Минобороны.

Однако в войне России против Украины ситуация иная. Украинская армия – не советская.

"Мы и есть тот Давид, который завалил Голиафа. И мы завалим этого Голиафа", – подчеркнул министр.

Стоит прочесть Это уже не маленькая советская армия, – рассказал Резников, благодаря чему ВСУ дают отпор врагу

Украина освободит Крым без боя

Недавно Резников рассказал, что некоторые из переехавших в Крым после оккупации россиян уже начали активно бежать с полуострова. Причиной стали взрывы на Керченском мосту и другие случаи "хлопка".

Крым мы освободим без боя,

– подчеркнул министр.

По его словам, подробные планы по деоккупации полуострова уже есть. Кроме того, он назвал фундаментальную разницу между тем, как Крым воспринимает Украина, а как Россия.

"Для России Крым есть и всегда будет военной базой. Для Украины Крым – это место разнообразия – наш мост к глобальному Югу", – отметил Резников.