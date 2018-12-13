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      Киев замело снегом: как работают столичные аэропорты

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      Снег в аэропорту "Киев"
      Снег в аэропорту "Киев" / Facebook-страница аэропорта "Киев"

      Несмотря на то, что в ночь на 13 ноября Киев замело снегом, в аэропорту "Киев" (Жуляны) рейсы выполняются по расписанию. Между вылетами и прилетами в аэропорту расчищают взлетно-посадочную полосу.

      Об этом сообщается на Facebook-странице аэропорта.

      Видимость на взлетной полосе в аэропорту "Киев" составляет 500 метров, есть значительная облачность, падает сильный снег, а температура воздуха составляет 0 градусов.

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      Относительно аэропорта "Борисполь", то руководитель пресс-службы аэропорта Татьяна Ярош сообщила "Укринформу", что аэропорт работает в штатном режиме.

      "Очищается перрон и взлетно-посадочная полоса, поддерживается необходимый коэффициент сцепления специальными реагентами", – сказала она.

      Чтобы обеспечить безопасность полетов, на некоторые рейсы есть незначительные задержки со специальной обработкой воздушных судов от обледенения.

      К слову, по состоянию на утро 13 декабря из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6-и областях.

      С вечера 12 декабря до утра 13 декабря в Киев было запрещено въезжать грузовикам, однако их движение уже восстановили. В городской власти заверили, что контролируют ситуацию с непогодой в столице, однако не исключили возможность, что из-за снегопадов в Киеве могут закрыть школы и детсады.

      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Новости Киева Снег в Украине Новости Борисполя Транспорт авиация Киев замело снегом
      Источник: 24 Канал
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