Киев замело снегом: как работают столичные аэропорты

Несмотря на то, что в ночь на 13 ноября Киев замело снегом, в аэропорту "Киев" (Жуляны) рейсы выполняются по расписанию. Между вылетами и прилетами в аэропорту расчищают взлетно-посадочную полосу.

Об этом сообщается на Facebook-странице аэропорта.

Видимость на взлетной полосе в аэропорту "Киев" составляет 500 метров, есть значительная облачность, падает сильный снег, а температура воздуха составляет 0 градусов.

Читайте также: "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов западного направления

Относительно аэропорта "Борисполь", то руководитель пресс-службы аэропорта Татьяна Ярош сообщила "Укринформу", что аэропорт работает в штатном режиме.

"Очищается перрон и взлетно-посадочная полоса, поддерживается необходимый коэффициент сцепления специальными реагентами", – сказала она.

Чтобы обеспечить безопасность полетов, на некоторые рейсы есть незначительные задержки со специальной обработкой воздушных судов от обледенения.

К слову, по состоянию на утро 13 декабря из-за снегопадов и сильного ветра в Украине без электроснабжения оказались 170 населенных пунктов в 6-и областях.

С вечера 12 декабря до утра 13 декабря в Киев было запрещено въезжать грузовикам, однако их движение уже восстановили. В городской власти заверили, что контролируют ситуацию с непогодой в столице, однако не исключили возможность, что из-за снегопадов в Киеве могут закрыть школы и детсады.