В Киеве на станции метро произошло возгорание на рельсах: в сети пишут, что движение было остановлено
6 июня 2024, 22:06Читати новину українською
Вечером 6 июня в Киеве на станции метро "Днепр" произошло возгорание на рельсах. В результате инцидента движение на красной ветке было экстренно остановлено.
Из-за возгорания на рельсах движение по красной ветке в сторону Левого берега пришлось экстренно останавливать.
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Движение поездов экстренно останавливали
Экстренную остановку вызвало возгорание на рельсах в районе станции "Днепр". Техническая остановка якобы длилась 4 минуты – с 20:08 до 20:12.Сейчас 24 Канал пытается получить комментарий Киевского метрополитена относительно инцидента.
На момент публикации о причинах возгорания на рельсах не сообщается. Однако очевидцы публикуют видео, на которых можно увидеть дым, поднимающийся над рельсами.
В Киеве произошло возгорание на рельсах метро: смотрите видеоВажно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграмме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
В киевском метро обновили график движения поездов
- В Киеве с понедельника, 3 июня, изменился график движения поездов в метро. Речь идет об интервалах между движениями поездов.
- В Киевской городской государственной администрации объяснили, что графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в частности машинистами.
- Ранее в "Киевском метрополитене" объясняли, что изменения в движении поездов связаны с дефицитом работников. Он возник из-за вынужденной миграции и мобилизационной работы в связи с военным положением.
- Представители КГГА также заверили, что безопасность движения поездов обеспечена. А обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными регламентами.