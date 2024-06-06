В Киеве на станции метро произошло возгорание на рельсах: в сети пишут, что движение было остановлено

Вечером 6 июня в Киеве на станции метро "Днепр" произошло возгорание на рельсах. В результате инцидента движение на красной ветке было экстренно остановлено.

Из-за возгорания на рельсах движение по красной ветке в сторону Левого берега пришлось экстренно останавливать.

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Движение поездов экстренно останавливали

Экстренную остановку вызвало возгорание на рельсах в районе станции "Днепр". Техническая остановка якобы длилась 4 минуты – с 20:08 до 20:12.

Сейчаспытается получить комментарий Киевского метрополитена относительно инцидента.

На момент публикации о причинах возгорания на рельсах не сообщается. Однако очевидцы публикуют видео, на которых можно увидеть дым, поднимающийся над рельсами.

В Киеве произошло возгорание на рельсах метро: смотрите видео

В киевском метро обновили график движения поездов

В Киеве с понедельника, 3 июня, изменился график движения поездов в метро. Речь идет об интервалах между движениями поездов.

В Киевской городской государственной администрации объяснили, что графики движения поездов метрополитена составляются с учетом размера пассажиропотока и укомплектованности штата работников предприятия, в частности машинистами.

Ранее в "Киевском метрополитене" объясняли, что изменения в движении поездов связаны с дефицитом работников. Он возник из-за вынужденной миграции и мобилизационной работы в связи с военным положением.

Представители КГГА также заверили, что безопасность движения поездов обеспечена. А обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется в соответствии с установленными регламентами.