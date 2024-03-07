Люди приходят, молятся и плачут: щемящие фото с могилы "Да Винчи"

7 марта – годовщина со дня гибели мужественного сына Украины, Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло. В этот день к его могиле сходились как гражданские, так и военные, чтобы почтить Героя.

Пришла на Аскольдову могилу также фотограф 24 Канала Валентина Полищук. Она сняла трогательные кадры, которые показывают, как украинцы чтят память павшего сына Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло.

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Приносили цветы к могиле и молились

К могиле Дмитрия Коцюбайло 7 марта приходили как взрослые, так и малые, как гражданские, так и военные. Кто-то зажег лампадку, кто-то принес цветы Герою. А кто-то стоял рядом с могилой "Да Винчи" и молился. Каждый, кто пришел к ней в этот день, почтил память величественного сына нашего государства.

Люди приходили, чтобы почтить Дмитрия Коцюбайло / Фото Валентины Полищук

Валентина Полищук пришла к могиле "Да Винчи" вечером. Она заметила, что приходило много людей. Они приносили цветы, долго стояли молча рядом, смотрели на портрет Дмитрия Коцюбайло. Люди плакали, молились. На могиле можно увидеть немало цветов, а также игрушки и портреты, которые приносили в течение дня.

Отныне ежегодно 7 марта будет днем, который будет свидетельствовать триумф украинской героики, частью которой стала и доблесть "Да Винчи",

– написали "Волки Да Винчи" на своей странице в сети X.

7 марта прошел год после гибели Дмитрия Коцюбайло под Бахмутом / Фото Валентины Полищук

Обратим внимание, что 7 марта 2024 года "Волки Да Винчи" также восстановили традицию давать присягу добровольца. Они сделали это, чтобы этот день был наполнен не только слезами и трауром, но и сплотил нацию вокруг силы духа и победы легендарного Дмитрия Коцюбайло.

"Да Винчи" погиб в боях под Бахмутом

Известие о смерти Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло всколыхнуло украинцев 7 марта 2023 года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Сегодня в бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, – Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину,

– заявил президент.

Глава государства отметил, что, что Дмитрий Коцюбайло был одним из самых молодых Героев Украины.

"Один из тех, чья личная история, характер, смелость навеки стали историей, характером и смелостью Украины", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, что пошел защищать Украину от российских захватчиков Дмитрий Коцюбайло еще в 2014 году. Тогда Герою было всего 18 лет. Он бросил учебу и с Майдана ушел на фронт.