В Киеве будут тестировать израильскую систему оповещения о ракетной опасности

В столице Украины планируют провести испытания израильской системы раннего оповещения о приближении беспилотников и ракет.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Подробнее информирует 24 Канал.

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Корнийчук отметил, что сейчас воздушную тревогу включают сразу по всем северным областям, как только в Беларуси поднимаются российские самолеты. Между тем у Израиля есть мощные радары, с помощью которых можно определить, куда именно летит ракета.

Благодаря этому сирена включается секторально в определенном месте. Также срабатывает специальный сигнал, который указывает, сколько минут есть у населения, чтобы пройти до укрытия.

Безусловно, такая система нужна нам, и работа над этим ведется уже четыре месяца. В общественной плоскости говорится, что нам это передадут. Но не так все просто, потому что это действительно займет некоторое время. Фактически во время визита израильтяне подтвердили, что они в течение трех месяцев закончат пилотный проект для Киева под наши реалии,

– подчеркнул посол Украины в Израиле.

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Израиль поможет с системами предупреждения воздушного удара: что известно

В Израиле заявили о готовности помочь Украине с системами предупреждения о воздушных ударах. Об этом сообщили журналисты Моше Вейнбергер и Лахав Харков со ссылкой на главу МИД страны Эли Коэна.

Народный депутат и член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что, несмотря на постоянные переговоры Киева с Иерусалимом по поставкам систем ПВО и ПРО, пока еще рано говорить, что между странами уже есть какие-то договоренности.