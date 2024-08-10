В Киеве в жутком ДТП погибла инспектор полиции

Утром 10 августа в столице в результате ДТП погибла инспектор Киева, капитан полиции Инна Лифанова

В патрульной полиции Киева сообщили, что трагедия произошла утром, когда Инна ехала на дневную смену собственным автомобилем и попала в ДТП. К сожалению, от полученных травм женщина погибла на месте.

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Инспектор полиции Инна Лифанова погибла в столице

Правоохранители назвали смерть коллеги огромной потеря для всей патрульной полиции Украины.

Эта трагедия оставила без любящей матери двоих детей. За время службы Инна зарекомендовала себя, как упорный и ответственный работник, которая не боялась трудностей в работе и всегда помогала и поддерживала своих коллег,

– написали в столичной патрульной полиции.

Более 9 лет женщина посвятила дежурством в Деснянском районе Киева и выполняла обязанности командира роты. К сожалению, сегодняшняя поездка на смену стала последней в жизни Инны Лифановой.

Правоохранители выразили глубокие соболезнования родным и друзьям Инны.

Светлая память тебе, Инна... Ты навсегда в наших сердцах. Помним,

– говорится в публикации.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования близким Инны Лифановой. Светлая память!