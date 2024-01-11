В Киеве ищут 13-летнего Глеба Кашперского: сбежал от бабушки, уехал в неизвестном направлении
Источник:Полиция Киева
Столичные полицейские разыскивают 13-летнего мальчика. По дороге в школу на проспекте Правды Глеб Кашперский сбежал от бабушки, сел в транспортное средство и уехал в неизвестном направлении.
Уведомление об исчезновении ребенка поступило утром 11 января. Правоохранители просят помочь установить место нахождения мальчика.
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В Киеве ищут мальчика
В полиции сообщили, что разыскивают Глеба Кашперского 04.10.2010 года рождения. Мальчик ростом 146 сантиметров, среднего телосложения. Имеет русые волосы и в очках.
Глеб одет в синюю куртку, синюю шапку с красными автобусами, зеленые брюки, имеет темно-зеленый рюкзак.
Мальчик не разговаривает. Особое внимание водителям и пассажирам общественного транспорта – малолетний любит кататься по городу. Кроме этого может находиться в общепитах или детских комнатах,
– сообщили в полиции Киева.
На розыск ребенка ориентирован весь личный состав Подольского управления полиции, патрульная полиция и другие оперативные службы.
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