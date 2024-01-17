В Киеве бетономешалка влетела в дом: очевидцы сняли "КамАЗ" на видео
Источник:"Реальный Киев"
На Левом берегу Киева "КамАЗ" врезался в трехэтажный дом. Перед этим грузовик повредил несколько автомобилей.
Инцидент произошел в среду, 17 января, в Троещине. Соцсетями распространяются видео с места событий.
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Что известно о ДТП
Бетономешалка выехала за пределы проезжей части и протаранила легковушки. После этого грузовик пересек тротуар и влетел в дом. Причиной аварии могло стать состояние здоровья водителя. По предварительной информации, ему стало плохо.
Последствия ДТП в Троещине: видео канала "Реальный Киев"
На другом видео можно увидеть, что грузовик врезался в стену одного из магазинов. Также на записи слышны звуки сирен машин экстренных служб.
Еще кадры с места ДТП: видео канала "Киевский Движ"
Затем на месте аварии появились сотрудники полиции и медики.
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