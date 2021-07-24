В Киеве на Крещатике вспыхнул масштабный пожар: видео

В центре Киева на улице Крещатик начался масштабный пожар. Над одним из столичных зданий протянулся столб черного дыма.

Инцидент произошел на улице Крещатик, 13. На место прибыли экстренные службы. Как сообщили 24 каналу ГСЧС, во дворе у одного из контейнеров загорелся мусор.

Ранее В Киеве на Голосеево горят склады: дым от масштабного пожара виден за несколько километров

Пострадавших нет

Огонь охватил площадь в 20 квадратных метров. По состоянию на 14: 45 пожарным удалось локализовать пожар. В результате инцидента, к счастью, никто не пострадал.

Причины возгорания пока неизвестны. Правоохранители будут устанавливать, был это умышленный поджог или случайность из-за, например, неосторожно брошенного окурка.

Пожар на Крещатике: смотрите видео





Пожар на Крещатике 24 июля / Фото "Информатор"

Киевляне были не на шутку встревожены, ведь на первый взгляд пожар казался очень серьезным. Очевидцы утверждают, что дым был виден даже с левого берега.

Другие пожары в Киеве

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