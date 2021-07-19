В Киеве во время безумного ливня коммунальщики поливали цветы: видео

В Киеве в понедельник 19 июля прошел сильный ливень с грозой. В то же время коммунальщики решили не отменять планы и поливали цветы.

Курьезное видео опубликовали в соцсетях неравнодушные горожане. На улице Милютенко, на Лесном массиве, во время дождя коммунальная служба поливала цветы водой из машины.

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Реакция соцсетей

В комментариях к видео люди предполагают, что этот работник просто старательно выполняет обязанности: "Сказали вылить бочку на клумбы, человек и делает", пишет пользователь Богдан Близнюк.

Человек на работе и добросовестно выполняет свою работу,

– пишет пользователь Александр.

Большинство читателей сообщества удивляются такому поведению коммунальщиков.

В Киеве сумасшедший ливень, а коммунальщики поливают цветы: видео

Такое не впервые