Похвалила за титанический труд саму себя, – "Києве, мий" о невыполненном обещании Alyona Alyona
Источник:фейсбук "Києве, мий"
В Киеве на Софийской площади 10 августа состоялось дрифт-шоу, в котором принимала участие Alyona Alyona. В организации "Києве, мий" рэп-исполнительницу снабдили водой, когда она пришла отмывать следы от шин. За это певица пообещала вспомнить об этом в публикациях в соцсетях, однако не сделала этого.
О невыполненном обещании Alyona Alyona в организации сообщили 14 августа. Там рассказали детали отмывания исторической части города от последствий дрифта.
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Alyona Alyona не выполнила обещание
Общественная организация "Києве, мий" 11 августа, в 9:00 приехала на Софийскую площадь для того, чтобы отмыть ее от следов шин. Волонтеры разгрузили оборудование и инструменты, подвели воду и начали мыть.
Когда, ближе к вечеру, сначала компания "Биосфера", а затем и команда Alyona Alyona подъехали, чтобы достичь каких-то своих целей, необходимость использования воды для мытья стала для них сюрпризом,
– отметили в организации.
Обе команды обратились к ним за водой и получили ее. За это "Биосфера" и Alyona Alyona обещали вспомнить "Києве, мий" в своих публикациях в соцсетях.
В результате, добавили в общественной организации, вечером того дня "Биосфера" опубликовала пост, как отмыла почти все и поблагодарила певицу за прием эстафеты.
Alyona Alyona в своем сообщении похвалила за титанический труд саму себя и поблагодарила Red Bull.
Дрифт-шоу в центре Киева: что известно
- В Киеве, на Софийской площади, 10 августа состоялось дрифт-шоу. Городские власти заявили, что никто не давал разрешений на такое зрелище. В исторической зоне Киева остались следы от шин.
- Впоследствии стало известно, что это были рекламные съемки для Red Bull. В них участвовала и Alyona Alyona. Исполнительница заверила, что видео снимали ко Дню Независимости.
- Позже она получила повестку о вызове в полицию.
- В Red Bull извинились за содеянное.