К мечети пришли почти 4 тысячи человек: в Киеве мусульмане начали отмечать Курбан-байрам

20 июля 2021 , 19:10
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Источник:

Islam.ua

На начало одного из главных праздников в исламе в мечеть "Ар-Рахма" в Киеве пришло огромное количество верующих. Празднование Курбан-байрама продлится до 23 июля.

В Киеве праздник жертвоприношения мусульмане начали отмечать в главной мечети утром 20 июля. На утреннюю молитву прибыл верховный муфтий Ахмед Тамим.

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После этого во дворе "Ар-Рахма" устроили угощение.

Как празднуют Курбан-байрам в Киеве


В праздновании участвовал верховный муфтий Ахмед Тамим / Фото islam.ua

Кроме праздничных молитв, представители Духовного управления мусульман Украины устроили:

  • семейный фестиваль;
  • ярмарку восточных сувениров;
  • ярмарку кухни;
  • благотворительную акцию по раздаче мяса.


После намаза в мечети "Ар-Рахма" началось празднование Курбан-байрама / Фото islam.ua

В событии участвовали почти 4 тысячи верующих. Верующие заняли почти всю территорию мечети.

Курбан-байрам – праздник в честь освобождения от смерти сына пророка Ибрахима. В честь этого праздника мусульмане в течение 3 дней устраивают жертвоприношения животных. Мясо делят на три части, которые оставляют для семьи, раздают нуждающимся среди соседей и родственников, а также на милостыню.
Автор: Олексій Чибісов