В части Киева стабилизационные отключения: какие районы сейчас без света
Источник:ДТЭК
В части Киева применили стабилизационные отключения электроэнергии. В настоящее время без света остаются жители 4 районов столицы.
Стабилизационные отключения ввели из-за повреждений некоторых энергообъектов. Напомним, что Россия не оставляет попыток истощить украинскую энергосистему.
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В каких районах Киева нет света
По информации ДТЭК, в части Голосеевского, Святошинского, Шевченковского и Соломенского районов происходят отключения согласно стабилизационным графикам.
Из-за повреждения оборудования энергообъекты не могут передавать энергию для всех жителей этих районов,
– отметили энергетики.
Поэтому были частично применены стабилизационные отключения согласно графикам, размещенным на сайте ДТЭК.
Что со светом в Украине: последние новости
- Недавно российские оккупанты в очередной раз обстреляли Украину. Денис Шмыгаль рассказал, что в отдельных областях возможны временные отключения электроэнергии, ведь повреждены объекты генерации и распределения в 8 регионах.
- Однако, по словам Шмыгаля, энергосистема Украины остается цельной.
- Эксперт по энергетике центра Разумкова Максим Белявский сообщал, что сейчас энергосистема Украины постепенно переходит на так называемый график летнего потребления электроэнергии. Это свидетельствует об уменьшении объема спроса по сравнению с осенне-зимним периодом.
- Белявский объяснил, что свет у украинцев могут начать выключать только в осенне-зимний период.
- По словам эксперта по энергетике, к сожалению, многие станции остаются разрушенными или установлены на временно оккупированной территории. Соответственно, оборудование, агрегаты, машины должны работать и работают в форсированном режиме.