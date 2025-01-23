В Киеве две девочки избили школьницу: полиция выясняет обстоятельства

В Киеве в Оболонском районе девушки избили школьницу. Сейчас все обстоятельства этого инцидента выясняют правоохранители.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

До этого похожий инцидент с избиением школьницы подростками был в Белой Церкви, что в Киевской области.

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Что известно об инциденте с избиением школьницы в Киеве

Правоохранители отметили, что информацию о происшествии обнаружили вечером 23 января во время мониторинга социальных сетей.

В частности, в одном из телеграм-каналов опубликовали видео, как две девушки бьют несовершеннолетнюю по лицу.

Полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех ее участников. Более подробная информация будет предоставлена позже,

– резюмировали в полиции Киева.

К слову, ранее в соцсетях появилось видео, как 12-летнюю девочку в Белой Церкви вместе избили подростки. Правоохранители уже установили всех участников этого инцидента, а одного из них уже привлекли к ответственности.

В частности, 16-летнего подозреваемого в избиении несовершеннолетней суд отправил в СИЗО до 20 марта включительно без права внесения залога. Всего в деле фигурируют около 10 человек в возрасте от 10 до 16 лет.

По данным начальника ювенальной превенции Нацполиции Василия Богдана, причиной конфликта стали слухи, что девочка якобы распространяла сплетни о нескольких участниках инцидента, а также на также якобы повредила входную дверь в квартиру одной из участниц избиения, поэтому должна была заплатить 15 тысяч гривен за ремонт. Само дело правоохранители уже переквалифицировали.