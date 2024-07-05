В Оболонском районе Киева в квартире произошел взрыв: что говорят в ГСЧС

В Киеве в Оболонском районе днем 5 июля произошел взрыв. В сети публиковали видео с выбитыми стеклами в одной из квартир района.

В ГСЧС рассказали, что громкие звуки в Оболонском районе связаны со взрывом туристического баллона в одной из многоэтажек. В результате инцидента также есть пострадавшая женщина.

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Что известно о взрыве в Оболонском районе

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что 5 июля в 11:51 к спасателям поступило сообщение о взрыве на улице Петра Калнышевского. В одной из квартир на 9 этаже многоэтажки произошел взрыв туристического баллона без последующего горения.



В Оболонском районе Киева взорвался туристический баллончик / Фото ГСЧС

В результате взрыва ожоги первой степени верхних конечностей получила владелица квартиры. Медики осмотрели женщину на месте, без дальнейшей госпитализации,

– отметили в ГСЧС.

Все причины происшествия, по словам спасателей, будут устанавливать правоохранители.



В результате взрыва в Оболонском районе пострадала женщина / Фото ГСЧС

В ГСЧС также в очередной раз попросили граждан не использовать туристические горелки в квартирах, а также призвали соблюдать инструкции использования и правила пожарной безопасности.

До этого в городских телеграм-каналах распространяли видео со взрывом в Оболонском районе. Очевидцы отмечали, что на месте работают чрезвычайники.

В многоэтажке Оболонского района был взрыв: смотрите видео

Ранее в Голосеевском районе Киева в жилом комплексе "Республика" поздно вечером произошло возгорание. В ГСЧС сообщили, что произошло возгорание утеплителя с распространением пламени на веранду многоэтажки на площади 70 квадратных метров. Пожар ликвидировали пожарные за несколько часов.