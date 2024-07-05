У ДСНС розповіли, що гучні звуки в Оболонському районі пов'язані з вибухом туристичного балона в одній із багатоповерхівок. Внаслідок інциденту також є постраждала жінка.

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Що відомо про вибух в Оболонському районі

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли, що 5 липня об 11:51 до рятувальників надійшло повідомлення про вибух на вулиці Петра Калнишевського. В одній із квартир на 9 поверсі багатоповерхівки стався вибух туристичного балона без подальшого горіння.



У Оболонському районі Києва вибухнув туристичний балончик / Фото ДСНС

Внаслідок вибуху опіки першого ступеню верхніх кінцівок отримала власниця квартири. Медики оглянули жінку на місці, без подальшої госпіталізації,

– зазначили у ДСНС.

Усі причини події, за словами рятувальників, встановлюватимуть правоохоронці.



Внаслідок вибуху в Оболонському районі постраждала жінка / Фото ДСНС

У ДСНС також вкотре попросили громадян не використовувати туристичні пальники у квартирах, а також закликали дотримуватися інструкцій використання та правил пожежної безпеки.

До цього у міських телеграм-каналах ширили відео із вибухом в Оболонському районі. Очевидці зазначали, що на місці працюють надзвичайники.

У багатоповерхівці Оболонського району був вибух: дивіться відео

Раніше у Голосіївському районі Києва у житловому комплексі "Республіка" пізно ввечері сталося займання. У ДСНС повідомили, що сталось загоряння утеплювача з розповсюдженням полум'я на веранду багатоповерхівки на площі 70 квадратних метрів. Пожежу ліквідували вогнеборці за кілька годин.