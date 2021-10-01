В Киеве обстреляли авто главы Госархива: его водитель получил ранения
Источник:Анатолий Хромов в фейсбуке
В Киеве неизвестный мужчина обстрелял автомобиль главы Государственного архива. В результате инцидента незначительные ранения получил водитель чиновника.
Вооруженное нападение на служебное авто произошло в четверг, 30 сентября. В этот момент Анатолия Хромова в салоне транспортного средства не было.
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Вчера я был в командировке в городе Винница. Ездил поездом, а служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24. В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был произведен выстрел (или несколько),
– отметил глава Госархива.
По его словам, пуля или дробь зацепила подбородок водителя. Благодаря слаженным действиям медиков жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
Анатолий Хромов указал, что следственно-оперативная группа задержала предполагаемого стрелка. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента.
В Киеве обстреляли авто главы Госархива / Фото из фейсбука Анатолия Хромова
Телеграм-канал Klymenko Time со ссылкой на источники в МВД информирует, что стрелял по автомобилю 32-летний местный житель из пневматической винтовки, которую нашли у него в доме во время обыска.
Сам задержанный находился под действием неизвестных веществ. В момент задержания он заявил, что стрелял в птиц, но случайно попал в человека.
Обстрелы авто чиновников: последние новости
- Между селами Круглик и Ходосовка Киевской области, 22 сентября неизвестные обстреляли машину помощника Владимира Зеленского – Сергея Шефира. В результате нападения ранили водителя, его уже прооперировали.
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К слову Помогают расследовать и США, и Великобритания, – Ермак о покушении на Шефира
Текст публикации Анатолия Хромова:
Должен дать комментарий!
Вчера я был в служебной командировке в г. Винница. Ездил поездом, служебное авто осталось в архивном городке на Соломенской 24.
В это время из соседнего дома по моему водителю, который находился рядом с гаражом в архивном городке, был сделан выстрел (или несколько).
Пуля или дробь зацепила подбородок Сергея, угрозы здоровью или жизни нет.
Скорая помощь и полиция отработали хорошо. Следственно-оперативная группа задержала предполагаемого стрелка. Другие обстоятельства устанавливаются.
Я не знаю мотивов человека, который стрелял. Ни с чем это не связываю и прошу не строить конспирологических теорий.
Да хранит нас всех Бог!