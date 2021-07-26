В Киеве остановка врезалась в троллейбус: фото

По неизвестным причинам остановка общественного транспорта тронулась с места и рухнула на троллейбус. Произошло это крайне необычное ДТП на улице Полярной в Оболонском районе Киева.

Видео с места аварии опубликовали в сообществе "Киев оперативный" в телеграмме. Согласно сообщению очевидцев инцидента, павильон остановки неожиданно сорвался с места и ударился в кабину троллейбуса.

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На месте происшествия работали правоохранители и работники Киевпасстранса.

Остановка "хотела зайти в троллейбус"

Инцидент произошел днем 26 июля на остановке на улице Семьи Кульженко.

В результате происшествия никто не пострадал.

В Киевпастрансе в комментарии изданию "Сегодня" отметили, что конструкция остановки серьезно транспортное средство не повредила.

Коммунальщики уже ликвидировали последствия аварии. Из-за чего именно произошел инцидент, неизвестно.

Пользователи сети в комментариях к записи пошутили, что остановка "захотела зайти в троллейбус".

Смотрите видео с чрезвычайного ДТП в Киеве: