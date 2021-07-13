В Киеве патрульные жестко задержали мужчину и девушку, которая снимала это на видео

Полицейские по неизвестной причине довольно жестко задержали молодого парня, а впоследствии скрутили девушку-свидетельницу. Кроме того, по словам очевидцев, один из правоохранителей плюнул женщине в лицо.

Инцидент произошел возле ночного клуба "Форсаж" на Пушечной улице утром 13 июля. Во время задержания молодого человека правоохранители положили его лицом в асфальт.

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Парень оказал сопротивление, а свидетелям инцидента один из патрульных приказал "съ***ться".

Девушка повредила машину полиции

Судя по видео, которое сняли очевидцы происшествия, момент задержания парня снимала его девушка.

Впоследствии она ногой ударила служебную машину патрульных, за что один из них якобы плюнул ей в лицо.

Затем правоохранители начали заламывать девушку и сажать ее в машину.

Мужчины, которые стали свидетелями инцидента, выразили свое возмущение действиями полицейских. Впрочем, они не обратили на это внимания и отвезли обоих в участок полиции.

За что именно правоохранители задержали мужчину, пока неизвестно.

В патрульной полиции Киева инцидент пока никак не комментировали.

Смотрите видео жесткого задержания парня и девушки в Киеве: