В Киеве состоялось шествие в честь первых погибших Героев Небесной Сотни

В центре Киева 10 лет тому назад погибли первые протестующие. Затем они стали известны как Герои Небесной Сотни.

В это воскресенье, 21 января, в Киеве почтили память первых погибших Героев Небесной Сотни. Шествие состоялось после полудня.

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Как проходил марш

В мероприятии приняли участие семьи погибших майдановцев, участники Революции Достоинства и просто неравнодушные люди. Они прошли от Лядских ворот до улицы Михаила Грушевского. После шествия состоялось богослужение. Оно проводилось у памятного знака в честь Сергея Нигояна, расположенного на Европейской площади.

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Утром 22 января 2014 года смертельные ранения получили 20-летний Сергей Нигоян из Днепропетровщины и 25-летний белорус Михаил Жизневский. Раненый в тот день 45-летний львовянин Роман Сеник скончался через несколько дней в больнице. Также 22 января под Киевом обнаружили тело похищенного накануне львовянина Юрия Вербицкого со следами пыток. Через несколько дней умерли майдановцы Александр Бадера и Богдан Калиняк,

– напомнили в соцсетях о тех трагических событиях организаторы шествия.

На улице Михаила Грушевского люди зажгли свечи и возложили цветы к мемориальным доскам, посвященным этим людям.

Участники шествия принесли с собой фотографии погибших майдановцев / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Эта мероприятие организовали две общественные организации "3 Сотня Самообороны Майдана" и "Семьи Небесной Сотни" вместе с Национальным музеем Революции Достоинства.

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