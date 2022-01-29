В Киеве почтили память Героев Крут: щемящий фоторепортаж

К памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле люди возложили цветы. Священники отслужили панихиду.

Заметьте Бой под Крутами: почему важно помнить юных героев

С собой люди принесли зажженные лампадки и сине-желтые флаги.



В Киеве почтили память Героев Крут / Валентина Полищук, 24 канал



Участие в шествии приняли сотни человек / Валентина Полищук, 24 канал



Шествие прошло к Аскольдовой могиле / Валентина Полищук, 24 канал



С собой люди принесли зажженные лампадки / Валентина Полищук, 24 канал



В столице почтили память Героев Крут / Валентина Полищук, 24 канал

Героев почтили на месте боя под Крутами

Участие в шествии приняли сотни человек / Валентина Полищук, 24 канал

На Черниговщине на месте исторического боя почтили Героев Крут. Лейтмотивом стала необходимость консолидации ради сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад. Соответствующее заявление сделал представитель Украинского института национальной памяти на Черниговщине Сергей Бутко.

Лейтмотивом выступлений и официальных лиц – представителей органов государственной власти, и политических деятелей были слова о необходимости консолидации для сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад,

– рассказал Бутко.

В сценарии мероприятия были:

художественная патриотическая композиция;

возложение цветов к памятнику;

заупокойная лития;

минута молчания;

военный салют;

торжественный марш служащих и курсантов военных учебных заведений.

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