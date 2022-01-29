В Киеве почтили память Героев Крут: щемящий фоторепортаж
Источник:24 канал
В Киеве 29 января почтили память Героев Крут. Участие в шествии от улицы Институтской до Аскольдовой могилы приняли несколько сотен представителей различных общественных и патриотических организаций.
К памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле люди возложили цветы. Священники отслужили панихиду.
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С собой люди принесли зажженные лампадки и сине-желтые флаги.
В Киеве почтили память Героев Крут / Валентина Полищук, 24 канал
Участие в шествии приняли сотни человек / Валентина Полищук, 24 канал
Шествие прошло к Аскольдовой могиле / Валентина Полищук, 24 канал
С собой люди принесли зажженные лампадки / Валентина Полищук, 24 канал
В столице почтили память Героев Крут / Валентина Полищук, 24 канал
Участие в шествии приняли сотни человек / Валентина Полищук, 24 канал
Героев почтили на месте боя под Крутами
На Черниговщине на месте исторического боя почтили Героев Крут. Лейтмотивом стала необходимость консолидации ради сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад. Соответствующее заявление сделал представитель Украинского института национальной памяти на Черниговщине Сергей Бутко.
Лейтмотивом выступлений и официальных лиц – представителей органов государственной власти, и политических деятелей были слова о необходимости консолидации для сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад,
– рассказал Бутко.
В сценарии мероприятия были:
- художественная патриотическая композиция;
- возложение цветов к памятнику;
- заупокойная лития;
- минута молчания;
- военный салют;
- торжественный марш служащих и курсантов военных учебных заведений.
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