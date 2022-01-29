В Киеве почтили память Героев Крут: щемящий фоторепортаж

29 января 2022 , 20:29
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Источник:

24 канал

В Киеве 29 января почтили память Героев Крут. Участие в шествии от улицы Институтской до Аскольдовой могилы приняли несколько сотен представителей различных общественных и патриотических организаций.

К памятному кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле люди возложили цветы. Священники отслужили панихиду.

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С собой люди принесли зажженные лампадки и сине-желтые флаги.


В Киеве почтили память Героев Крут / Валентина Полищук, 24 канал


Участие в шествии приняли сотни человек / Валентина Полищук, 24 канал


Шествие прошло к Аскольдовой могиле / Валентина Полищук, 24 канал


С собой люди принесли зажженные лампадки / Валентина Полищук, 24 канал
 

В столице почтили память Героев Крут / Валентина Полищук, 24 канал
 

Участие в шествии приняли сотни человек / Валентина Полищук, 24 канал

Героев почтили на месте боя под Крутами

На Черниговщине на месте исторического боя почтили Героев Крут. Лейтмотивом стала необходимость консолидации ради сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад. Соответствующее заявление сделал представитель Украинского института национальной памяти на Черниговщине Сергей Бутко.

Лейтмотивом выступлений и официальных лиц – представителей органов государственной власти, и политических деятелей были слова о необходимости консолидации для сопротивления внешнему врагу, как и более 100 лет назад,
– рассказал Бутко.

В сценарии мероприятия были:

  • художественная патриотическая композиция;
  • возложение цветов к памятнику;
  • заупокойная лития;
  • минута молчания;
  • военный салют;
  • торжественный марш служащих и курсантов военных учебных заведений.

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Автор: Мар'яна Бекало