До пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі люди поклали квіти. Священники відслужили панахиду.
Зауважте Бій під Крутами: чому важливо пам'ятати юних героїв
З собою люди принесли запалені лампадки та синьо-жовті прапори.
У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут / Валентина Поліщук, 24 канал
Участь у ході взяли сотні людей / Валентина Поліщук, 24 канал
Хода пройшла до Аскольдової могили / Валентина Поліщук, 24 канал
З собою люди принесли запалені лампадки / Валентина Поліщук, 24 канал
У столиці вшанували пам'ять Героїв Крут / Валентина Поліщук, 24 канал
Участь у ході взяли сотні людей / Валентина Поліщук, 24 канал
Героїв вшанували на місці бою під Крутами
На Чернігівщині на місці історичного бою вшанували Героїв Крут. Лейтмотивом стала необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому. Відповідну заяву зробив представник Українського інституту національної пам'яті на Чернігівщині Сергій Бутко.
Лейтмотивом виступів і офіційних осіб – представників органів державної влади, і політичних діячів були слова про необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому,
– розповів Бутко.
У сценарії заходу були:
- мистецька патріотична композиція;
- покладання квітів до пам'ятника;
- заупокійна літія;
- хвилина мовчання;
- військовий салют;
- урочистий марш службовців і курсантів військових навчальних закладів.
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