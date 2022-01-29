До пам'ятного хреста Героям Крут на Аскольдовій могилі люди поклали квіти. Священники відслужили панахиду.

Зауважте Бій під Крутами: чому важливо пам'ятати юних героїв

З собою люди принесли запалені лампадки та синьо-жовті прапори.



У Києві вшанували пам'ять Героїв Крут / Валентина Поліщук, 24 канал



Участь у ході взяли сотні людей / Валентина Поліщук, 24 канал



Хода пройшла до Аскольдової могили / Валентина Поліщук, 24 канал



З собою люди принесли запалені лампадки / Валентина Поліщук, 24 канал З собою люди принесли запалені лампадки / Валентина Поліщук, 24 канал



У столиці вшанували пам'ять Героїв Крут / Валентина Поліщук, 24 канал У столиці вшанували пам'ять Героїв Крут / Валентина Поліщук, 24 канал



Участь у ході взяли сотні людей / Валентина Поліщук, 24 канал Участь у ході взяли сотні людей / Валентина Поліщук, 24 канал

Героїв вшанували на місці бою під Крутами

На Чернігівщині на місці історичного бою вшанували Героїв Крут. Лейтмотивом стала необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому. Відповідну заяву зробив представник Українського інституту національної пам'яті на Чернігівщині Сергій Бутко.

Лейтмотивом виступів і офіційних осіб – представників органів державної влади, і політичних діячів були слова про необхідність консолідації задля опору зовнішньому ворогу, як і понад 100 років тому,

– розповів Бутко.

У сценарії заходу були:

мистецька патріотична композиція;

покладання квітів до пам'ятника;

заупокійна літія;

хвилина мовчання;

військовий салют;

урочистий марш службовців і курсантів військових навчальних закладів.

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