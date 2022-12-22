"100К" хороших россиян: в Киеве красноречиво подсветили библиотеку имени Вернадского

Потери личного состава армии России в войне против Украины уже перевалили отметку в 100 тысяч. По этому приятному случаю в Киеве ярко подсветили библиотеку имени Вернадского.

После нескольких волн атак России на энергетическую инфраструктуру в Киеве все равно нашли ресурсы, чтобы отметить круглое количество потерь России. В Киеве на здании библиотеки имени Вернадского засияла надпись "100К".

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В Киеве отметили юбилейные потери России

Фотографией из Киева поделился в социальных сетях заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Символично, что в Украине 22 декабря отмечают более 100 тысяч ликвидированных оккупантов и День энергетика.



В Киеве подсветили здание библиотеки имени Вернадского / Фото с телеграма Кирилла Тимошенко

По состоянию на 10 месяцев полномасштабного российского вторжения потери России уже достигли 100 400 бойцов. Именно в четверг, 22 декабря, потери России пересекли отметку в 100 тысяч.

Произошло это благодаря тому, что украинские воины за прошедшие сутки ликвидировали еще 660 российских захватчиков. Хотя Россия пытается оставить Украину без света, это все равно не остановило украинцев сделать подборку мемов о потерях "второй армии мира".

Также следует отметить, что Россия потеряла немало техники.