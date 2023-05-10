Краш украинцев привел Путина в Гаагу: в Киеве появилась фотозона с бункерным дедом и Залужным

На Крещатике к 9 мая сменили марку-фотозону, созданную Движением ЧЕСНО. Теперь каждый желающий может сделать фотоснимок на фоне Путина в Гаагском суде.

Как отмечают в самом Руси ЧЕСНО, киевляне и гости города смогут сделать фотографию возле бункерного деда. Причем на трибуну в суде Гааги его повел сам Валерий Залужный. Так что на фото будет как главный злодей последних времен, так и настоящий краш.

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Пророческие фотозоны

"После того, как произошел взрыв на Крымском мосту, у российских пропагандистов была истерика. Они себе нафантазировали, что "киевская власть" подготовилась и отмечала событие фотозоной в самом центре Киева. Отметим, что никакого отношения к нашим маркам власти Киева не имеют", – отмечает лидер общественной организации Вита Думанская.

Кто такой краш Это человек, который очень нравится вам. Объект безмерного обожествления или даже идолизации. Собственно за последний год с хвостиком для каждого украинца таким стал Валерий Залужный.

Источник: Википедия.

Заметим, что "Хлопок Крымского моста" стал первой маркой-фотозоной от Движения. Ее представили 24 августа 2022 года. И она стала частью выставки "Инфосопротивление", в которой рассказывали об информационной борьбе нашего государства со страной-агрессором. Все желающие могут ознакомиться с материалами выставки онлайн в Музее агитации и политического трэша Движения ЧЕСНО.

К слову, "хлопок" над Крымским мостом дал новый запрос. Тогда украинцы требовали новую марку "Хлопок над Кремлем". Вита Думанская отметила, что ее установили под Новый год. Пропагандисты и на нее уже успели обратить внимание.

И поскольку марка оказалась пророческой, в организации решили не останавливаться. Так, 9 мая, в скрепоносный для россиян день, на Крещатике появился Путин в Гааге.



У фотозоны уже фотографируются желающие / Фото PAP

К слову, вкратце пройдемся по выступлению бункерного деда в Москве 9 мая. Тот случай, когда грандиозного парада, как и речи, не вышло.

Путин был вялым и растерянным