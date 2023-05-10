Краш украинцев привел Путина в Гаагу: в Киеве появилась фотозона с бункерным дедом и Залужным
Источник:Движение ЧЕСНО
На Крещатике к 9 мая сменили марку-фотозону, созданную Движением ЧЕСНО. Теперь каждый желающий может сделать фотоснимок на фоне Путина в Гаагском суде.
Как отмечают в самом Руси ЧЕСНО, киевляне и гости города смогут сделать фотографию возле бункерного деда. Причем на трибуну в суде Гааги его повел сам Валерий Залужный. Так что на фото будет как главный злодей последних времен, так и настоящий краш.
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Пророческие фотозоны
"После того, как произошел взрыв на Крымском мосту, у российских пропагандистов была истерика. Они себе нафантазировали, что "киевская власть" подготовилась и отмечала событие фотозоной в самом центре Киева. Отметим, что никакого отношения к нашим маркам власти Киева не имеют", – отмечает лидер общественной организации Вита Думанская.
Кто такой крашЭто человек, который очень нравится вам. Объект безмерного обожествления или даже идолизации. Собственно за последний год с хвостиком для каждого украинца таким стал Валерий Залужный.
Источник: Википедия.
Заметим, что "Хлопок Крымского моста" стал первой маркой-фотозоной от Движения. Ее представили 24 августа 2022 года. И она стала частью выставки "Инфосопротивление", в которой рассказывали об информационной борьбе нашего государства со страной-агрессором. Все желающие могут ознакомиться с материалами выставки онлайн в Музее агитации и политического трэша Движения ЧЕСНО.
К слову, "хлопок" над Крымским мостом дал новый запрос. Тогда украинцы требовали новую марку "Хлопок над Кремлем". Вита Думанская отметила, что ее установили под Новый год. Пропагандисты и на нее уже успели обратить внимание.
И поскольку марка оказалась пророческой, в организации решили не останавливаться. Так, 9 мая, в скрепоносный для россиян день, на Крещатике появился Путин в Гааге.
У фотозоны уже фотографируются желающие / Фото PAP
К слову, вкратце пройдемся по выступлению бункерного деда в Москве 9 мая. Тот случай, когда грандиозного парада, как и речи, не вышло.
Путин был вялым и растерянным
- В Институте по изучению войны отметили, что Путин избежал заявлений, связанных с победой. Зато он сетовал, что "против России развязана настоящая война". Несмотря на это, успел похвастаться, что стране-агрессору вроде бы удалось дать отпор международному терроризму. Более того, она продолжит "защищать" жителей Донбасса.
- В то же время он жаловался, что Запад якобы затеял глобальную "войну против России". Составители отчета отметили, что Путин не в первый раз называет "спецоперацию" войной. Причем, таким образом: Россия ведет так называемую "специальную военную операцию", а вот Запад – войну против России.
- И что бы Путин ни говорил, во время своего выступления он был несколько растерян. Это состояние сопровождало его на протяжении всего парада и официальной части, которую он провел вместе с главами других государств.