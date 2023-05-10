Як зазначають у самому Русі ЧЕСНО, кияни та гості міста матимуть можливість зробити світлину біля бункерного діда. Причому на трибуну у суді Гааги його повів сам Валерій Залужний. Тож на фото буде як головний лиходій останніх часів, так і справжній краш.
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Пророчі фотозони
"Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що "києвская власть" підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має", – зазначає лідерка громадської організації Віта Думанська.
Хто такий крашЦе людина, яка дуже подобається вам. Об'єкт безмірного обожнювання або навіть ідолізації. Власне, за останній рік з хвостиком для кожного українця таким став Валерій Залужний.
Джерело: Вікіпедія.
Зауважимо, що "Бавовна Кримського мосту" стала першою маркою-фотозоною від Руху. Її презентували 24 серпня 2022 року. І вона стала частиною виставки "Інфоспротив", в якій розповідали про інформаційну боротьбу нашої держави з країною-агресоркою. Усі охочі можуть ознайомитися з матеріалами виставки онлайн у Музеї агітації та політичного трешу Руху ЧЕСНО.
До слова, "бавовна" над Кримським мостом дала новий запит. Тоді українці вимагали нову марку "Бавовна над Кремлем". Віта Думанська зауважила, що її встановили під Новий рік. Пропагандисти і на неї вже встигли звернути увагу.
Й оскільки марка виявилася пророчою, в організації вирішили не зупинятися. Так, 9 травня, у скрєпоносний для росіян день, на Хрещатику з'явився Путін у Гаазі.
Біля фотозони вже фотографуються охочі / Фото PAP
До слова, коротенько пройдімося по виступу бункерного діда у Москві 9 травня. Той випадок, коли грандіозного параду, як і промови, не вийшло.
Путін був млявим і розгубленим
- В Інституті з вивчення війни зауважили, що Путін уникнув заяв, пов'язаних з перемогою. Натомість він бідкався, що "проти Росії розв'язана справжня війна". Попри це, встиг похизуватися, що країні-агресорці буцімто вдалося дати відсіч міжнародному тероризму. Ба більше, вона продовжить "захищати" мешканців Донбасу.
- Водночас він бідкався на те, що Захід буцімто затіяв глобальну "війну проти Росії". Укладачі звіту зауважили, що Путін не вперше називає "спецоперацію" війною. Причому таким чином: Росія веде так звану "спеціальну військову операцію", а от Захід – війну проти Росії.
- І що б Путін не говорив, під час свого виступу він був дещо розгубленим. Цей стан супроводжував його впродовж усього параду та офіційної частини, яку він провів разом з главами інших держав.