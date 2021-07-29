В Киеве поймали мужчину, который находился в розыске 11 лет

Полицейские задержали 43-летнего киевлянина, которого объявили в розыск еще в 2010 году. Все это время злоумышленник скрывался под стражей.

Задержанием злоумышленника похвастались в Департаменте уголовного розыска. Жил он в Шевченковском районе столицы.

Смотрите также В Киеве сожгли Range Rover известной блогерши: фото

За что именно мужчину объявили в розыск, правоохранители не сообщили.

Полицейские выясняют, как скрывался столько времени

В ОКР утверждают, что местонахождение 43-летнего мужчины установили оперативники полиции Шевченковского района. Впрочем, в пресс-служба управления полиции в комментарии 24 канала отказались предоставить информацию по этому поводу.

На месте происшествия работали следователи, оформляли задержание разыскиваемого документально.

Правоохранители пытаются выяснить, где жил злоумышленник последние годы.

В полиции отметили, что старания мужчины скрыться были напрасными, поскольку его все же задержали.

Где именно сейчас находится фигурант уголовного производства, неизвестно.