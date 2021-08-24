В Киеве последние мгновения подготовки к военному параду: фото и видео из центра столицы

В Украине 24 августа состоится масштабный военный парад. В столице он будет не только на улицах, но и на Днепре. Уже утром в центр Киева прибыла военная техника.

Уже к восьми утра на Крещатик частично переместили военную технику. На центральных улицах можно увидеть, в частности, БТР и тактические колесные боевые машины.

Стоит прочитать Мы должны показать все наши достижения и парад, – Зеленский о Дне Независимости

В центре Киева – военная техника

На каждой из них – сине-желтые стяги. Проводят последние репетиции и слушают наставления перед парадом и военные. Тренируют участие в параде и четвероногие – собаки прибыли вместе с пограничниками.

На улицах немало правоохранителей. Они уже перекрыли Майдан Независимости. Периметр, где будут проводить парад, оградили бело-красной лентой. Полицейские контролируют, чтобы за нее не проходили киевляне и гости столицы.

Смотрите видео из центра Киева / Видео 24 канала:

Смотрите фото из центра Киева перед парадом / Фото Андрея Шляхтина, 24 канал:

Коротко о Дне Независимости в столице: