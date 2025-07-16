В Киеве возле метро произошел пожар: какие станции были закрыты на вход

Днем 16 июля киевские власти проинформировали о чрезвычайном происшествии. Были изменения в движении метро из-за пожара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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Красная ветка метро в Киеве работала с изменениями 16 июля

Как пояснили в КГГА, поезда курсировали от станции "Академгородок" до станции "Дарница". То есть изменения касались красной линии метрополитена.

Более того, станции на левом берегу, "Лесная" и "Черниговская", были временно закрыты на вход.

Где именно произошел пожар, не сообщают.

Изменения в работе подземки связаны с возгоранием травы возле ограждения наземного участка путей метрополитена. На месте уже работают пожарные и другие специалисты,

– написали чиновники.

Обновление. В 16:09 в КГГА написали, что движение поездов на красной линии метро восстановлено в обычном режиме, а станции "Лесная" и "Черниговская" работают на вход и выход.



Карта Киевского метрополитена / КГГА

Напомним, что красная ветка метро в Киеве – самая старая. Именно там в 1960 году появились первые пять станций.

Столичный метрополитен имеет много планов развития, которые пока не реализуются. 24 Канал спросил у нового главы Деснянской РГА, будет ли когда-то метро на Троещину.

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