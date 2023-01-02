В Киеве применят экстренные отключения света
Источник:ДТЭК Киевские электросети
В столице Украины снова будут выключать свет. В Киевских электросетях сообщили, что вынуждены прибегнуть к этим мерам из-за очередной атаки, которую совершили россияне.
Такая ситуация в столице Украины по состоянию на утро 2 января. По данным компании, Россия в очередной раз нанесла ущерб объектам энергетической инфраструктуры Киева.
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Что происходит со светом в Киеве
Из-за этого (говорится о вреде объектам энергетической инфраструктуры – 24 канал), по состоянию на утро 2 января, вынуждены применить экстренные отключения,
– сообщили в ДТЭК.
По данным компании, специалисты Киевских электросетей вместе с Укрэнерго, коммунальщиками и местными властями круглосуточно работают для того, чтобы у людей был свет.
Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что ущерб объектам энергетической инфраструктуры нанесла последняя воздушная атака на Киев, которую враг совершил в ночь на 2 января.
Что известно о последней атаке на Киев
- В ночь на 2 января в столице Украины ориентировочно в 23:38 началась воздушная тревога. Длилась она до 3:46.
- За это время враги атаковали Киев и область. Известно, что Россия снова запустила иранские дроны-камикадзе.
- К сожалению, взрывы прогремели в Деснянском районе столицы. 19-летний раненого парня доставили в больницу.
- Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что россияне выпустили в Киев 40 дронов. Из них 22 – сбили над столицей, еще 3 – над Киевской областью.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что наша ПВО уничтожила все вражеские дроны. Кроме того, удалось ликвидировать беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.