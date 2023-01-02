В Киеве применят экстренные отключения света

В столице Украины снова будут выключать свет. В Киевских электросетях сообщили, что вынуждены прибегнуть к этим мерам из-за очередной атаки, которую совершили россияне.

Такая ситуация в столице Украины по состоянию на утро 2 января. По данным компании, Россия в очередной раз нанесла ущерб объектам энергетической инфраструктуры Киева.

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Что происходит со светом в Киеве

Из-за этого (говорится о вреде объектам энергетической инфраструктуры – 24 канал), по состоянию на утро 2 января, вынуждены применить экстренные отключения,

– сообщили в ДТЭК.

По данным компании, специалисты Киевских электросетей вместе с Укрэнерго, коммунальщиками и местными властями круглосуточно работают для того, чтобы у людей был свет.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко уточнил, что ущерб объектам энергетической инфраструктуры нанесла последняя воздушная атака на Киев, которую враг совершил в ночь на 2 января.

Что известно о последней атаке на Киев