Крестный ход УПЦ МП в Киеве: паломники не надели маски и не держат дистанцию – фото, видео

В Киеве 27 июля продолжается Крестный ход УПЦ МП в честь годовщины Крещения Киевской Руси. Паломники, прибывшие из разных регионов, не соблюдают дистанцию и подавляющее большинство не носит маски.

На Крещатике выставили полицию, на улице работают правоохранители на велосипедах. Также на усиленное дежурство выйдут взрывотехники, полицейские и кинологи с собаками.

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Празднование Крещения Руси

С приездом паломников в центре города увеличилось количество людей, которые просят милостыню. На Владимирской горке началось праздничное богослужение.

27 июля отмечают 1033 годовщину Крещения Киевской Руси.

Киевские правоохранители обеспечат правопорядок

Для обеспечения публичной безопасности и порядка во время религиозных мероприятий привлечены все подразделения полиции Киева, военнослужащие Нацгвардии, сотрудники ГСЧС и дополнительные силы из других областей.