В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО

Во время ракетной атаки в ночь на 24 марта под удар попал Киев. В столице прогремели мощные взрывы.

О громких звуках в украинской столице сообщили местные телеграм-каналы. Подтвердила работу сил ПВО и местные власти, пишет 24 Канал.

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Около 5 утра в столице прогремели взрывы. Мэр и глава КГВА призвали находиться в укрытиях.

Взрывы в столице. Работает ПВО. Не покидайте укрытий,

– подчеркнул Виталий Кличко в 05:09.

Работу противовоздушной обороны также подтвердили в Киевской ОВА. Призвали соблюдать информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников. Лучше позаботьтесь о собственной безопасности и находитесь в укрытии до отбоя тревоги.

Заметим, об угрозе для Киевской области Воздушные силы писали о 04:25. Ровно в 5 утра отметили: "Киев – укрытие!".

Уже в 05:29 Кличко сообщил: "В Деснянском районе столицы обломки ракеты упали в лесополосе. Пожарно-спасательные подразделения направляются на место".

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