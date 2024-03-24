В Киеве прогремели взрывы: работает ПВО
Во время ракетной атаки в ночь на 24 марта под удар попал Киев. В столице прогремели мощные взрывы.
О громких звуках в украинской столице сообщили местные телеграм-каналы. Подтвердила работу сил ПВО и местные власти, пишет 24 Канал.
Важно По всей Украине – воздушная тревога: враг запустил крылатые ракетыОбратите внимание! Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Что уже известно о взрывах в Киеве
Около 5 утра в столице прогремели взрывы. Мэр и глава КГВА призвали находиться в укрытиях.
Взрывы в столице. Работает ПВО. Не покидайте укрытий,
– подчеркнул Виталий Кличко в 05:09.
Работу противовоздушной обороны также подтвердили в Киевской ОВА. Призвали соблюдать информационную тишину. Ни в коем случае не снимайте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников. Лучше позаботьтесь о собственной безопасности и находитесь в укрытии до отбоя тревоги.
Заметим, об угрозе для Киевской области Воздушные силы писали о 04:25. Ровно в 5 утра отметили: "Киев – укрытие!".
Уже в 05:29 Кличко сообщил: "В Деснянском районе столицы обломки ракеты упали в лесополосе. Пожарно-спасательные подразделения направляются на место".
Смотрите также Крылатая ракета шла прямо вдоль границы с Польшей: поляки подняли авиацию
Оккупанты атакуют с Ту-95МС
- В 01:38 Воздушные силы сообщили, что зафиксирована активность 4 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), которые осуществляют полет в юго-восточном направлении.
- Уже через 5 минут наши военные уточнили, что в воздухе 14 бортов Ту-95МС.
- В 03:22 были зафиксированы пуски крылатых ракет.