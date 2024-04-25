В Киеве россиянка открыла два борделя, которые работали под видом массажных салонов

В Киеве 45-летняя гражданка России и ее 38-летний знакомый открыли два публичных дома. Они арендовали две квартиры в Шевченковском районе, где под видом работы массажных салонов наладили деятельность двух борделей.

Также у них были два сообщника, которые занимались поиском "работниц". Всего для оказания сексуальных услуг было привлечено восемь женщин.

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Организовали бордели под видом массажных салонов

По информации от правоохранителей, злоумышленников разоблачили оперативники управления миграционной полиции совместно со следователями Шевченковского управления полиции.

Они рассказали, что организаторами незаконного бизнеса были 45-летняя россиянка, которая проживает в Киеве, и ее 38-летний знакомый.

Задержание организаторов / Фото полиции Киева

Сообщники арендовали квартиры в Шевченковском районе, где под видом работы массажных салонов наладили деятельность двух борделей,

– отметили в полиции.

Правоохранители добавили, что также были привлечены еще мужчина и женщина, которые занимались поиском "работников" для работы в салонах, а также занимались поиском клиентов через собственный телеграм-канал.

"Лидеры группировки руководили финансовыми потоками, распределяли средства и проводили "кастинг" по отбору работниц для "работы" в салонах. Всего для оказания сексуальных услуг они привлекли восемь женщин", – рассказали правоохранители.

Сейчас все члены преступной группировки задержаны, теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

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