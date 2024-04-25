Також у них були два спільники, які займалися пошуком "працівниць". Загалом для надання сексуальних послуг, було залучено вісім жінок.

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Організували борделі під виглядом масажних салонів

За інформацією від правоохоронців, зловмисників викрили оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції.

Вони розповіли, що організаторами незаконного бізнесу були 45-річна росіянка, яка проживає у Києві, та її 38-річний знайомий.

Затримання організаторів / Фото поліції Києва

Спільники орендували квартири у Шевченківському районі, де під виглядом роботи масажних салонів налагодили діяльність двох борделів,

– зазначили у поліції.

Правоохоронці додали, що також були залучені ще чоловік та жінка, які займалися пошуком "працівників" для роботи в салонах, а також займалися пошуком клієнтів через власний телеграм-канал.

"Лідери угруповання керували фінансовими потоками, розподіляли кошти та проводили "кастинг" по відбору працівниць для "роботи" в салонах. Загалом для надання сексуальних послуг вони залучили вісім жінок", – розповіли правоохоронці.

Наразі усіх членів злочинного угрупування затримано, тепер їм загрожує до семи років позбавлення волі.

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