В Киеве российская ДРГ убила школьницу и ее родителей

В Киеве утром 27 февраля российская диверсионно-разведывательная группа расстреляла автомобиль с гражданскими. В салоне находились родители с 3 детьми.

В каком состоянии пострадавшие

Расстрел состоялся на улице Елены Телиги. Об этом рассказала мама одноклассника убитой Полины.

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На месте происшествия погибли родители и 4-классница Полина. Двое других детей находятся в тяжелом состоянии в больнице:

у 17-летней сестры Полины серьезное пулевое ранение. Ее состояние стабильное;

младший братец находится в Охматдете.

В школе собирают деньги на помощь для пострадавших детей. Все могут отправить деньги на карту 4149 4390 4739 5375.

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