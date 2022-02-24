В Киеве слышны взрывы от ракетных ударов: полиция призвала людей оставаться дома
Источник:фейсбук полиции Киевской области
В ночь на 24 февраля Россия нанесла ракетные удары по украинским городам. В частности, взрывы слышны в Киеве, Харькове и Днепре. Полиция Киевщины экстренно обратилась к украинцам и призвала сохранять спокойствие.
Заявление полиции Киевщины
В соцсетях полиция Киевщины призвала людей не поддаваться панике. Правоохранители советуют оставаться дома по возможности и не подвергать себя и близких опасности.
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Кроме этого, в обращении отмечают, что из-за военного вторжения России в Украине введено военное положение. Поэтому людям всегда надо иметь при себе документы и предъявлять их по требованию полиции.
По возможности оставайтесь дома. Держите при себе документы. В стране введено военное положение. Полиция работает в усиленном режиме. Держимся!
– говорится в сообщении.
Какова ситуация в Киеве: кратко
Около 5 часов утра в Киеве и Борисполе прогремели мощные взрывы. Люди услышали звуки в других районах столицы. Сейчас в МИД Украины подтвердили, что это ракетные удары, которые нанесли по Центру военного управления, аэродромам, военным складам. Кроме столицы, такое же нападение совершили на Харьков и Днепр.
Из-за ракетных ударов в Киеве включили сирены. В сети уже появилось видео из столицы.
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В то же время в КГГА объявили о возможной воздушной угрозе и призвали людей эвакуироваться в места укрытия в случае включения сирен.Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.
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