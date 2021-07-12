В центре Киева снова прорвало трубу: небольшой фонтанчик забил на Саксаганского

В центре Киева на улице Саксаганского 12 июля прорвало трубу. Небольшой фонтан возник прямо посреди дороги.

Сейчас аварию уже ликвидировали. Впрочем, один дом останется без воды до утра.

Другой случай Во время гидравлических испытаний: в Киеве на мосту Патона произошла серьезная коммунальная авария

Причина аварии

Работник Киевводоканала, который прибыл на место, чтобы ликвидировать аварию, сообщил, что произошел порыв трубы с холодной водой.

В центре Киева снова порвало трубу: видео

Как ликвидировали аварию: видео телеканала "Киев"​

На этот раз не теплосеть

Заметим, что в настоящее время во многих районах города проходят гидравлические испытания к началу нового отопительного сезона. Из-за этого периодически возникают аварии на сети.