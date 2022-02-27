В Киеве снова воздушная тревога
Источник:Госспецсвязи
В Киеве объявлена воздушная тревога! Всем жителям столицы следует срочно перейти в укрытие.
Оккупанты продолжают атаковать Киев: в очередной раз в городе объявляют воздушную тревогу. Услышав сирену, жители столицы должны немедленно укрыться в укрытиях и следовать дальнейшим инструкциям, которые транслируют официальные теле- и радиоканалы.
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Оставаться в укрытии следует до следующего сигнала сирены, который будет оповещать об отбое. С собой стоит взять "экстренный" чемодан с документами, лекарствами, хотя бы минимальным запасом продуктов и воды.
Чтобы оперативно получать информацию о воздушной тревоге, власти рекомендуют жителям столицы скачать приложение "Киев цифровой".
Карта укрытий в Киеве
Напомним, что убежищем в Киеве также служит метрополитен: там не ходят поезда, а все станции работают только в режиме укрытия. В случае необходимости на станциях могут опустить гермозатворы.
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