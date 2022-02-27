Окупанти продовжують атакувати Київ: учергове в місті оголошують повітряну тривогу. Почувши сирену, мешканці столиці повинні негайно сховатися в укриттях та дотримуватися подальших інструкцій, які транслюють офіційні теле- та радіоканали.

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Залишатися в укритті слід до наступного сигналу сирени, який сповіщатиме про відбій. Із собою варто взяти "екстрену" валізу із документами, ліками, хоча б мінімальним запасом харчів та води.

Щоб оперативно отримувати інформацію щодо повітряної тривоги, влада рекомендує жителям столиці завантажити додаток "Київ Цифровий".

Карта укриттів в Києві

Нагадаємо, що сховищем у Києві також слугує метрополітен: там не курсують поїзди, а всі станції працюють лише в режимі укриття. У разі необхідності на станціях можуть опустити гермозатвори.

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