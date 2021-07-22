Возле парка Партизанской славы: в Киеве стихийные торговцы выбросили ящики с фруктами

Жители Харьковского массива жалуются на ужасный запах, который идет от десятков ящиков с фруктами. Их, вероятно, выбросили люди, которые обустроили незаконную торговлю неподалеку.

По словам местных жителей, таким образом недобросовестные продавцы утилизируют фрукты, которые потеряли товарный вид и не продаются. Сейчас в лесу на загрязненном участке гниют фрукты, летают мухи и пчелы.

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Кто будет убирать мусор, пока неизвестно.

Ящики с испорченными фруктами можно увидеть по всему Киеву



Злоумышленники оставили десятки кило фруктов посреди леса / Скриншот с видео телеканала "Киев"

Журналистка телеканала "Киев" побывала на месте инцидента и увидела кучу заплесневелых персиков и ветвей винограда, разбросанных на полянке леса.

По приблизительным подсчетам злоумышленники выбросили до 100 килограммов фруктов.

Местные жители говорят, что, вероятно, испорченные фрукты привезли с Дарницкого рынка, расположенного неподалеку.



От ящиков ужасно воняет / Скриншот с видео телеканала "Киев"

Подобную картину с выброшенными ящиками и испорченными фруктами или овощами можно увидеть практически на каждом месте Киева, где массово работают стихийные торговцы. В частности, под путепроводами на Позняках и Осокорках, на Русановке, Оболони и в других участках столицы.