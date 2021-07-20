В Киеве таксист Uklon на скорости пытался проскочить на красный и вызвал серьезное ДТП

В Киеве таксист Uklon устроил ДТП. На бешеной скорости водитель пытался проскочить на красный свет. Это произошло сегодня, 20 июля, на перекрестке улицы Маршала Малиновского и Оболонского проспекта.

В результате ДТП 2 пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение с травмами. На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

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Во время движения Toyota (таксист) задел автомобиль Audi. В результате столкновения Toyota отбросило в припаркованный Daewoo, Fiat и еще одну Audi.

Находились ли в салоне такси пассажиры – пока не сообщается.

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В соцсетях опубликовали фотографии с места происшествия.

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