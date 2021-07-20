Унаслідок ДТП 2 потерпілих ушпиталили до медичного закладу з травмами. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
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Деталі ДТП з 5 автівками
Під час руху Toyota (таксист) зачепив автомобіль Audi. Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припаркований Daewoo, Fiat та ще одну Audi.
Чи перебували у салоні таксі пасажири – нараіз не повідомляється.
Таксист влаштував масштабну ДТП: відео
У соцмережах опублікували фотографії з місця події.
Інші аварії
- У Києві у Голосіївському районі – проспект Науки, сталась дивна ДТП. Водій автобусу зупинив його та пішов по каву. Поки чоловіка не було, машина рушила самостійно й врізалась спочатку у BMW, а потім у стовп.
- В ніч з 16 на 17 липня у Києві трапилась страшна аварія, внаслідок якої загинула 20-річна пасажирка авто. Водія арештували на 2 місяці. 43-річний водій авто був п'яним та не впорався з керуванням.