Унаслідок ДТП 2 потерпілих ушпиталили до медичного закладу з травмами. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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Деталі ДТП з 5 автівками

Під час руху Toyota (таксист) зачепив автомобіль Audi. Внаслідок зіткнення Toyota відкинуло у припаркований Daewoo, Fiat та ще одну Audi.

Чи перебували у салоні таксі пасажири – нараіз не повідомляється.

Таксист влаштував масштабну ДТП: відео

У соцмережах опублікували фотографії з місця події.

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