В Киеве транспорт не будет останавливаться во время тревог: в КГВА рассказали о новых правилах
- В Киеве от 21 марта транспорт не будет останавливаться обязательно во время воздушных тревог, но будет делать остановки у укрытий по маршруту.
- Пассажиры и водители будут иметь право самостоятельно выбирать, остаться ли в транспорте или уходить.
Столичные власти разработали правила, с помощью которых можно будет не останавливать движение городского транспорта во время воздушных тревог. Пассажиры самостоятельно смогут решать, идти ли им в ближайшее укрытие.
Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.
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В столице восстанавливают движение транспорта во время тревог
Ранее киевляне призвали власти пересмотреть правило остановки движения общественного транспорта во время воздушных тревог. Так с 21 марта коммунальный и частных наземный общественный транспорт не будет делать обязательную остановку в случае объявления воздушной тревоги. Автобусы, троллейбусы и трамваи будут продолжать рейс, но ОВА установила новые правила.
Так общественный транспорт во время тревоги будет делать остановки возле укрытий по маршруту движения. По желанию пассажиры смогут выйти и уйти в безопасное место. Водители обязаны сообщить о возможности дальнейшего движения. Когда все, кто желал выйти из транспорта это сделают, движение продолжится.
Об этих изменениях водителей предупредят, правила внесут в должностные инструкции.
Это не просто смена правил – это логичный и необходимый шаг к нормальному функционированию города. Киев должен двигаться!
– прокомментировал Тимур Ткаченко.
Соответствующее решение Совет обороны Киева принял после консультаций с военными, правоохранителями и ГСЧС.
К слову, водитель транспорта также имеет право пройти до укрытия на время воздушной тревоги, равно как и пассажиры.
В Киевской городской государственной администрации добавили, что метрополитен пока будет работать в таком же режиме, как раньше. То есть движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным.