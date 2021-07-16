В Киеве на Трухановом коммунальщик работал газонокосилкой на песке: видео

Жители Киева сняли на видео работника коммунальной службы, который работал газонокосилкой на песке. Отсутствие травы мужчину судя по всему, вообще не смущало.

Видеозапись работы коммунальщика стала вирусной. В комментариях к сообщению киевляне отметили, что работник КП всего лишь делал то, что ему сказали.

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Представители КП "Плесо" отметили, что работал не их сотрудник.

Вероятно, боролся с прорастающей травой

Коммунальщика, чья работа, на первый взгляд, выглядит совсем нелепой, сняли на Трухановом острове перед входом на пешеходный мост.

Некоторые киевляне высмеяли способ кошения травы, которым работал человек. Впрочем, нашлись и те, что поддержали оператора мотокосилки. По словам пользователей, вероятно, мужчина пытался выборочно срезать траву в местах, где она пробивалась сквозь песок.

В каком предприятии работает Коммунальщик, неизвестно.

Наши работники носят экипировку синего цвета. А именно футболки с логотипом "Плесо" на спинах. Почему мужчина пашет песок, мы не в курсе,

– отметили в КП "Плесо" в комментарии "Сегодня".

Смотрите видео, как киевский коммунальщик работал газонокосилкой в песке: