Разборки из-за паркоместа: в Киеве на Воскресенке мужчине оставили необычное послание – фото
Источник:Kyiv Media
Некоторые жители Киева готовы "приватизировать" свободные паркоместа, несмотря на отсутствие каких-либо прав на это. Такой случай произошел во дворе на улице Курнатовского, 26.
Владелец легковушки Volkswagen, который оставил машину на ночь в свободном месте возле дома, на утро нашел письмо со скрытыми угрозами. На капот машины положили записку и кирпич.
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Обычно положенный на машину кирпич символизирует то, что в следующий раз его не аккуратно оставят, а швырнут в машину.
Захват паркомест – дело обычное
- В письме, которое неизвестный положил на "немца", было написано "Уберите машину. Место занято". При этом никаких прав на приватизацию паркоместа автор записки не имел. Поскольку на территории двора не обустроена парковка.
- Скорее всего, записку оставил кто-то из местных жителей, который часто оставляет машину на этом месте.
Иногда борьба за места для парковки в Киеве выходит за рамки / Фото Kyiv Media
Подобных ситуаций в Киеве случается немало. Поскольку нередко владельцы машин начинают заявлять свои права на территорию общего пользования. Мотивируют свои поступки и требования такие люди обычно одинаково: "я всегда оставляю здесь машину" и "всем известно, что это место – мое".