В Киеве – воздушная тревога, бегите в укрытие

В Киеве 3 марта снова объявили воздушную тревогу. Сирены начали звучать в столице в 17:59.

Все жители Киева – сохраняйте спокойствие и немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. Возьмите туда с собой самые важные вещи.

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Помогайте родным и соседям! Пожалуйста, не покидайте укрытие, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое воздушной тревоги.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко призвал украинцев не оставлять автомобили возле железнодорожного вокзала.

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