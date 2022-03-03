В Киеве – воздушная тревога, бегите в укрытие
3 марта 2022 , 18:03Читати новину українською
В Киеве 3 марта снова объявили воздушную тревогу. Сирены начали звучать в столице в 17:59.
Все жители Киева – сохраняйте спокойствие и немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие. Возьмите туда с собой самые важные вещи.
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Помогайте родным и соседям! Пожалуйста, не покидайте укрытие, пока не услышите соответствующий сигнал об отбое воздушной тревоги.
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