В Киеве возобновляет работу бизнес: работает более 900 магазинов, 35 рынков и почти 500 кафе

Несмотря на обстрелы и угрозу возможного повторного нападения со стороны России, столица Украины постепенно восстанавливает жизнь. В частности это касается и бизнеса Киева.

К работе возвращаются продовольственные магазины, кафе, рынки, СТО, парикмахерские и т.д. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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В Киеве возобновляет работу бизнес

Так, по состоянию на 9 апреля в столице работали более 900 магазинов, 173 объекта розничной торговли "Киевхлеб", в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов.

Что работает в Киеве:

35 рынков

около 460 кофеен

55 пекарен

около 340 парикмахерских и барбершопов

свыше 110 студий маникюра

75 магазинов по продаже одежды и обуви

5 химчисток

95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков

90 ремонтных мастерских одежды и обуви

около 30 веломастерских

535 СТО

75 автомагазинов

35 моек

В КГГА также напомнили, что в приложении "Киев Цифровой" обновляют карту столичного бизнеса, который сейчас работает. Чтобы добавить информацию на карту, предприниматели должны заполнить специальную форму.

Кроме того, столичные предприниматели призывают поддержать экономику.

Обратите внимание – Когда можно будет вернуться в Киев и пригородные территории: смотрите видео