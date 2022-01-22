В Киеве во время снегопада произошло масштабное ДТП с участием 3 автомобилей
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В Киеве на улице Заболотного произошла авария. Предварительно известно, что столкнулись три автомобиля.
Одна из машин получила много повреждений. Об этом стало известно 22 января.
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В Киеве на заснеженной дороге столкнулись 3 автомобиля
Масштабное ДТП в Киеве на улице Заболотного, перед перекрестком с улицей Ивана Сирко,
– говорится в сообщении.
Также издание рассказало, что на левой полосе столкнулись три легковых автомобиля – Toyota, Mazda, Volkswagen Caddy.
Предварительно также известно, что:
- один из авто серьезно поврежден;
- о пострадавших информация уточняется;
- полиция работала на месте происшествия.
Предварительно также известно, что на улицах Киева работала дорожная техника. Однако в городе падал мокрый снег и было скользко.
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Полный текст публикации dtp.kiev.ua
Масштабное ДТП в Киеве на улице Заболотного, перед перекрестком с улицей Ивана Сирко. В левой полосе столкнулись три легковых автомобиля – Toyota, Mazda, Volkswagen Caddy.. Один из авто серьезно поврежден. О пострадавших информация уточняется. Полиция продолжает оформлять аварию. Не спешите, дорожная техника работает, но идет мокрый снег, скользко.