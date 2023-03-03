В Киеве горело здание Печерского райуправления полиции
Источник:КГВА
Ночью в Киеве вспыхнул пожар. Горело здание Печерского районного управления полиции.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. Также рассказали о причине пожара.
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Что известно о пожаре в райуправлении полиции
Пожар произошел в 00:50 в трехэтажном здании Печерского райуправления полиции. На место сразу же вызвали ГСЧС. Спасатели ликвидировали пожар.
К счастью, обошлось без пострадавших. Распространение огня и осложнений не произошло.
Вероятная причина – возникновение аварийных режимов работы в электросети,
– отметили в КГВА.
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Масштабный пожар на СТО в Киеве
Утром 2 марта в Киеве на проспекте Бандеры возник пожар. Огонь охватил местную станцию технического обслуживания.
По информации ГСЧС, на территории завода произошло возгорание в боксе станции технического обслуживания. Спасатели оперативно и ликвидировали огонь на площади в 100 квадратных метров.
К счастью, жертв и пострадавших нет. Причины пожара будут устанавливаться правоохранительными органами.