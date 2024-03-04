Обчистили зоомагазин и попытались подорвать полицейских: в Киеве задержали воров-серийщиков

В столице полицейские разоблачили двух воров-рецидивистов. Во время задержания один из них угрожал ножом и попытался взорвать правоохранителей гранатой.

Сначала мужчины обокрали зоомагазин. Далее погрузили все в авто и пытались скрыться с места преступления. Впрочем, их догнали полицейские.

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Серийных воров задержали

Так, двух жителей столицы разоблачили в совершении кражи из зоомагазина. С помощью лома они открыли входную дверь, повредили в помещении камеры видеонаблюдения, похитили ноутбук, строительные инструменты, а также товары для животных.

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Далее похищенное погрузили в транспортное средство и пытались уехать. Впрочем, их догнали правоохранители.

36-летнего водителя задержали возле машины, а его 37-летний напарник начал оказывать дерзкое сопротивление и, угрожая правоохранителям ножом, достал из кармана боевую гранату и выдернул кольцо,

– сообщил Дмитрий Шуменко.

Начальник полиции Киева добавил, что благодаря слаженным и профессиональным действиям оперативников гранату перехватили и разрядили. Подозреваемого задержали. Кстати, во время обысков из авто изъяли похищенное имущество и другие вещественные доказательства.

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Воров задержали / Фото полиции

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