В Киеве "заминировали" суд, который рассматривал дело Шеремета
Источник:Укринформ
В Киеве 29 июня поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда. В то время служители Фемиды рассматривали дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.
У судьи объявили перерыв
В рассмотрении дела об убийстве Шеремета объявили перерыв. Об этом сообщила главный судья Оксана Голуб.
Ранее В Киеве ограничили работу 2 вокзала из-за сообщения о заминировании
Поскольку у нас (поступило сообщение – 24 канал) заминирование, нам надо объявить перерыв, у нас эвакуация,
– рассказала Голуб.
Предварительно перерыв объявили на 1 час.
Суд исследовал ряд материалов дела, которые предоставил прокурор. Говорится о протоколе по результатам проведения негласных поисково-следственных действий. Также в ходе заседания стороны процесса прослушали различные аудиозаписи по делу.
Что известно об убийстве Павла Шеремета
- 20 июля 2016 года в Киеве взорвали машину, в которой находился Шеремет. Он погиб на месте.
- Среди подозреваемых музыкант Андрей Антоненко, военный медик Яна Дугарь и кардиохирург Юлия Кузьменко.
- В январе 2021 года бывший белорусский спецназовец Игорь Макар обнародовал записи разговора сотрудников контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В них говорится о том, что спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность убийства журналиста.
- Несмотря на значительный общественный резонанс дело до сих пор не удалось раскрыть. На своей пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, кто убил Шеремета.